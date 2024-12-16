Турэксперт назвал ТОП-3 самых опасных городов для путешественников

Два из трёх самых неблагоприятных для посещения городов находятся в Латинской Америке.Эксперт по туризму, турагент Тариел Гажиенко в беседе с "Мослентой" предостерёг путешественников о том, что посещение некоторых городов может принести не самые приятные впечатления.