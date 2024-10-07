Нацпроект «Производительность труда» принес Петербургу более 1,3 миллиарда рублей за 9 месяцев

Общий экономический эффект превысил 10,7 миллиарда рублей Губернатор Александр Беглов заявил, что за первые девять месяцев 2024 года экономический эффект от участия предприятий в национальном проекте «Производительность труда» в Петербурге составил более 1 миллиарда 315 миллионов рублей.