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Китай пригласит не менее 50 стран к участию в проекте своей лунной станции

Китай пригласит не менее 50 стран к участию в проекте своей лунной станции

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте…Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​ Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте…Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте…  Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​  ​  .

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