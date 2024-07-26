Китай пригласит не менее 50 стран к участию в проекте своей лунной станции

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте…Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте…Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN) заявил, что страна намерена пригласить не менее 50 других государств для участия в проекте… Наука и техника — Рамблер/новостиRead More ​ ​ .