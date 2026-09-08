Гражданин Молдавии по заданию Киева совершил покушение на российского военного

ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ В Саратовской области задержали 21-летнего гражданина Молдавии Николае Кочу, подозреваемого в покушении на российского военнослужащего.
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