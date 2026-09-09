Песков опроверг существование дорожной карты по Украине

Дмитрий Песков заявил об отсутствии дорожной карты по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва не планирует публично обсуждать возможные пункты документа, и выразил стремление возобновить трехсторонние переговоры с американскими партнёрами.
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