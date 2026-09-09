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Царьград

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Песков опроверг существование дорожной карты по Украине

Песков опроверг существование дорожной карты по Украине

Дмитрий Песков заявил об отсутствии дорожной карты по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва не планирует публично обсуждать возможные пункты документа, и выразил стремление возобновить трехсторонние переговоры с американскими партнёрами.

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