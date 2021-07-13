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Крымский блогер показал, как сейчас выглядит некогда пересохшее Аянское водохранилище

Крымский блогер показал, как сейчас выглядит некогда пересохшее Аянское водохранилище

Часть водохранилищ Крыма почти полностью наполнились водой после продолжительных дождей.После продолжительных дождей в Крыму местные водохранилища, а также другие источники наполнились пресной водой, даже те, которые были пересохшими много лет.

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