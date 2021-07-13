Крымский блогер показал, как сейчас выглядит некогда пересохшее Аянское водохранилище

Часть водохранилищ Крыма почти полностью наполнились водой после продолжительных дождей.После продолжительных дождей в Крыму местные водохранилища, а также другие источники наполнились пресной водой, даже те, которые были пересохшими много лет.
Часть водохранилищ Крыма почти полностью наполнились водой после продолжительных дождей.После продолжительных дождей в Крыму местные водохранилища, а также другие источники наполнились пресной водой, даже те, которые были пересохшими много лет.
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