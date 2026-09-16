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Царьград

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Пленный снайпер раскрыл усиленную подготовку наёмников из Бразилии

Пленный снайпер раскрыл усиленную подготовку наёмников из Бразилии

В Сумской области иностранные наёмники из Бразилии переведены на усиленную программу подготовки. Пленный снайпер ВСУ раскрыл, что тренировки длились 51 день, включая тактику, стрельбу и медпомощь.

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