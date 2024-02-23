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Закон, порядок, государство

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В День защитника Отечества в МЧС России рассказывают о своих сотрудниках-военнослужащих

В День защитника Отечества в МЧС России рассказывают о своих сотрудниках-военнослужащих

В системе МЧС России служит около 8 тысяч военнослужащих. О профессионализме личного состава спасательных центров в нашей стране и за рубежом знают не понаслышке.

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