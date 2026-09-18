В Менделеевском районе РТ на избирательных участках прошли концерты

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ В Менделеевском районе Татарстана в первый день выборов в Государственную Думу России IX созыва на избирательных участках прошли концерты, посвященные объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году единства народов России.