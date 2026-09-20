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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Трактора» Телегин выбыл на 3-4 недели из-за травмы

Защитник «Трактора» Сергей Телегин пропустит до четырех недель из-за травмы. 25-летний хоккеист не принял участия в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:1).

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