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«Сармат» заступает на боевое дежурство

«Сармат» заступает на боевое дежурство

Погрузка ТПК с ракетой "Сармат" в пусковую установкуК настоящему времени перспективный ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» дошел до серийного производства и развертывания в войсках, а также заступил на боевое дежурство.

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