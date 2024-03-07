«Сармат» заступает на боевое дежурство

Погрузка ТПК с ракетой "Сармат" в пусковую установкуК настоящему времени перспективный ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» дошел до серийного производства и развертывания в войсках, а также заступил на боевое дежурство.