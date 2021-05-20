БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Крещение Руси: величайшая точка бифуркации в истории

Крещение Руси: величайшая точка бифуркации в истории

«Крещение Иоанново откуда было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою:если скажем: «с небес», то Он скажет нам:«почему же вы не поверили ему?»(Евангелие от Матфея 21:25) «Не секрет и то, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев лично патронирует обе стройки, выезжая периодически на каждую из них, понимая, что духовное единение россиян, пусть и исповедующих разные религиозные взгляды, это одно из ключевых системообразующих звеньев России, делающих нацию – Нацией, а не географической территорией центробежных негативных процессов».

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Александр XII
Вас не удивляет одно несоответствие: какие могли быть послы из Ватикана в 980 году, если католичество отделилось только в 1050 году?

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