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Верховный суд передал ГП материалы для иска к главам двух областных судов

Верховный суд передал ГП материалы для иска к главам двух областных судов

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в прокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении председателя Самарского областного суда и председателя Тульского областного суда в отставке.

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