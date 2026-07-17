Верховный суд передал ГП материалы для иска к главам двух областных судов

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил направить в прокуратуру материалы для предъявления антикоррупционных исков в отношении председателя Самарского областного суда и председателя Тульского областного суда в отставке.
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