В Мексике затопило более трех тысяч жилых домов из-за мощных ливней

REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY Мощные ливни обрушились на северо-запад Италии - в Лигурии из-за осадков уже затопило крупнейшие города - в Савоне грязевые потоки превратили улицы в настоящую свалку - повсюду мусор и поваленные деревья.