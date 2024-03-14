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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Самые БЕСЧУВСТВЕННЫЕ Знаки Зодиака

Люди разных Знаков Зодиака по-разному воспринимают своё и чужое горе. Эмоции для каждого, это поле для творчества и раскрепощения, кто-то предпочитает скрывать эти наброски, кто-то выставляет напоказ, а кто-то не любит брать на себя излишний груз в виде чужих чувств и переживаний.

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