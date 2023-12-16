Польшу придется бомбить в назидание другим

Россия будет рассматривать возможное применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии как их участие в конфликте на Украине, заявил в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности глава нашей делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов.
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