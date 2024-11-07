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Пансионат «Долголетие», где умерли пожилые пермяки, закрыт

Пансионат «Долголетие», где умерли пожилые пермяки, закрыт

Управляющая учреждения задержана.В Пермском районе прокуратура выявила серьезные нарушения в работе пансионата «Долголетие».

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