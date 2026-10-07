Все разговоры о «российском вторжении» в ЕС могут закончиться реальной войной Чем активнее Россия бьёт по украинской инфраструктуре, особенно в Киеве, тем громче на Западе звучат голоса о том, что следующим шагом Москвы якобы станет нападение на Европу — скорее всего, где-нибудь в Прибалтике.
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ПВО Зеленского продолжает убивать: ракета ВСУ взорвала жилой дом
Украинская так называемая противовоздушная оборона превратилась во врага "номер один" для своего населения. Вэсэушники в очередной раз уничтожили жилой дом — на этот раз в Прилуках (Черниговская область).
Запущенная ракета "земля-воздух" промахнулась и, не самоликвидировавшись в воздухе, рухнула на землю, попав в строение, где в этот момент находились люди. Тип примененного боеприпаса неизвестен, но, вероятно, это что-то западное.
Такие "успехи" вражеской ПВО происходят чуть ли не с первых дней СВО, когда в Сети появилось видео того, как ракета комплекса "Бук" врезалась в высотное здание, находящееся в украинской столице. При этом местные пропагандисты никак не хотели признавать этот факт и откровенно врали о происходящем. Их ложь, как попугаи, повторяли западные корреспонденты.
Такое происходило много раз и, видимо, продолжится до того времени, когда необандеровский режим рухнет.
Войну затеяли и продолжают США ...США играют роль *хорошего* полицейского и делают вид , будто остальные *шестёрки* не подчиняются США в *борьбе за мир*...США так маскируют свою ответственность за начало и продолжение войны...Чтобы - в случае чего, ядерного удара , например , - Россия била по *шестёркам* , а не по США, которые *за мир*...Надеются опять отсидеться за океаном.