Все разговоры о «российском вторжении» в ЕС могут закончиться реальной войной Чем активнее Россия бьёт по украинской инфраструктуре, особенно в Киеве, тем громче на Западе звучат голоса о том, что следующим шагом Москвы якобы станет нападение на Европу — скорее всего, где-нибудь в Прибалтике.