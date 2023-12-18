Собянин: Московские школьники займутся исследованиями на базе вузов

Школьники будут заниматься разработкой инноваций на базе 53 вузов Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как столичные вузы помогают учащимся предпрофессиональных классов определиться со сферой научных интересов и выбрать направление для работы.
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