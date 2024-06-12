Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 362 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рябченко
    А ведь и надо было всего организовать два суверенных государства...ХАМАС о перспекти...
  • Георгий Михалев
    Надо добивать террористов хамас. Нехера с ними договариваться.ХАМАС о перспекти...
  • Балу -
    А евреям по хер все договоренности, если они не в пользу евреев...ХАМАС о перспекти...

ХАМАС о перспективах мира

ХАМАС о перспективах мира

Позиция (https://t.me/voiceofpalestine/30709) ХАМАС по ходу мирных переговоров, резолюции СБ ООН и перспективах окончания войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
А евреям по хер все договоренности, если они не в пользу евреев...
Ответить
7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо добивать террористов хамас. Нехера с ними договариваться.
Ответить
5 час.
владимир рябченко
А ведь и надо было всего организовать два суверенных государства...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх