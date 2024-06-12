Позиция (https://t.me/voiceofpalestine/30709) ХАМАС по ходу мирных переговоров, резолюции СБ ООН и перспективах окончания войны.
ХАМАС о перспективах мира
Комментарии
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Балу -
А евреям по хер все договоренности, если они не в пользу евреев...
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо добивать террористов хамас. Нехера с ними договариваться.
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5 час.
владимир рябченко
А ведь и надо было всего организовать два суверенных государства...
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4 час.
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