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Царьград

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Чжэн Циньвэнь победила Свитолину и вышла в полуфинал WTA 1000

Чжэн Циньвэнь победила Свитолину и вышла в полуфинал WTA 1000

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине со счетом 6:3, 7:6.

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