Комиксы привели к деградации. А теперь они в ЕГЭ: Опыт других ничему не учит?

В рекомендациях по тестированию расширили выбор по темам, на которые может ссылаться школьник. В этом году школьники, сдающие ЕГЭ, смогут в своих сочинениях-рассуждениях ссылаться на комиксы, сюжеты из компьютерных игры и мангу.