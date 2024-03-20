Комиксы привели к деградации. А теперь они в ЕГЭ: Опыт других ничему не учит?

В рекомендациях по тестированию расширили выбор по темам, на которые может ссылаться школьник. В этом году школьники, сдающие ЕГЭ, смогут в своих сочинениях-рассуждениях ссылаться на комиксы, сюжеты из компьютерных игры и мангу.
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