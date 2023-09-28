Экс-президент Трамп: СВО на Украине можно было избежать, уронив цены на нефть, именно так развалили СССР

Бывший президент США Дональд Трамп активно проводит избирательную компанию, он выступил перед сторонниками в штате Мичиган и заявил, что снизив цены на нефть, можно было предотвратить украинский конфликт, его транслировал телеканал C-Span.
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