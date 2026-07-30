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Избирком зарегистрировал кандидатов «Единой России» на выборы в Мособлдуму

Избирком зарегистрировал кандидатов «Единой России» на выборы в Мособлдуму

В областном избиркоме идет процедура регистрации кандидатов на предстоящие выборы в Мособлдуму. После проверки всех необходимых документов комиссия выдала кандидатам от «Единой России» удостоверения, подтверждающие их статус.

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