Избирком зарегистрировал кандидатов «Единой России» на выборы в Мособлдуму

В областном избиркоме идет процедура регистрации кандидатов на предстоящие выборы в Мособлдуму. После проверки всех необходимых документов комиссия выдала кандидатам от «Единой России» удостоверения, подтверждающие их статус.
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