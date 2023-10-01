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Парламентская газета

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Толстой рассказал, как санкции повлияли на российскую экономику

Толстой рассказал, как санкции повлияли на российскую экономику

Против России введено рекордное количество санкций, но при этом уровень российской экономики растет. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил на Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» 1 октября.

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Комментарии
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Михаил А
Почему ни кто не рассказывает о прожиточном минимуме,оплате жку,пенсиях,пенсионерах,взятках чиновников?
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1 д.
Ингерман Ланская
это темы для лодырей, халявщиков и рукожопых - чтобы поныть
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19 час.

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