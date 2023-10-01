Толстой рассказал, как санкции повлияли на российскую экономику

Против России введено рекордное количество санкций, но при этом уровень российской экономики растет. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил на Международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» 1 октября.
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