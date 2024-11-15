Пентагон: США не будут угрожать ядерным оружием странам-участникам ДНЯО

Пентагон в докладе для Конгресса заявил, что Соединенные Штаты не будут угрожать применением ядерного оружия в отношении неядерных государств, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и соблюдающих его обязательства.
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