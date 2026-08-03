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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков хочет получать 27 млн рублей в месяц по новому контракту. «Зенит» предлагал Тюкавину 30 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Максим Глушенков хочет зарабатывать не менее 27,75 миллиона рублей в месяц по новому контракту (3,7 миллиона евро в год).

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