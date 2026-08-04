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Аргументы недели

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СМИ утверждают, что Украина всё чаще отправляет на передовую роботов вместо солдат

СМИ утверждают, что Украина всё чаще отправляет на передовую роботов вместо солдат

Информагентство Bloomberg сообщает, что за последние несколько месяцев виден значительный прогресс в этом вопросе.

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