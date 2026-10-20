Суд в Новосибирской области частично удовлетворил иск бывшей сотрудницы продуктового магазина, работавшей без трудового договора с ноября 2025 года, и взыскал с индивидуального предпринимателя 10 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 29 тысяч рублей на оплату услуг представителя.