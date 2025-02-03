Посол Толченов: визит президента Индонезии в Россию возможен в этом году

Его были бы рады видеть на праздновании Дня Победы 9 мая Визит президента Индонезии Прабово Субианто в Россию возможен уже в этом году, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
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