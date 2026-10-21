Липецк вошёл в число 21 города-претендента на звание «Молодёжная столица России — 2027». Победитель конкурса получит инструменты для поддержки молодёжных проектов, а итоги определит народное голосование на портале «Госуслуги».
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