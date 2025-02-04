Валерий Москаленко: шесть практик из Петербурга вошли число лучших

Их рекомендуют распространять в других регионах страны Минэкономразвития России определило лучшие управленческие практики – их рекомендуют распространять в других регионах страны, сообщил в своём телеграм-канале вице-губернатор Петербурга и руководитель администрации губернатора Валерий Москаленко.