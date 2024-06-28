Кыргызстан ратифицировал соглашение по железной дороге Китай-Кыргызстан-Узбекистан

Бишкек, 27 июня /Синьхуа/ -- Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Китая, кабинетом министров Кыргызстана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан", подписанного 6 июня 2024 года в городе Пекин.