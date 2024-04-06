Сорин о Степановой: «Я не против медийности, если все в меру. Главное, чтобы не мешало работе, результату»

«Я не против медийности, если все в меру. Главное, чтобы не мешало работе, результату. Если я вижу, что спортсмен, занимаясь этой медийностью, наоборот, вдохновляется, заряжается перед стартом, во время тренировочного процесса, это хорошо.
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