Издание «МИР 24» рассказало о праздниках, отмечаемых 25 июля

Интернет-издание «МИР 24» информирует о значимых событиях, отмечаемых 25 июля в России и в мире. В эту дату свой профессиональный праздник День сотрудника органов следствия отмечают все работники Следственного комитета, следственных подразделений МВД, ФСБ и других ведомств.