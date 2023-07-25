Издание «МИР 24» рассказало о праздниках, отмечаемых 25 июля

Интернет-издание «МИР 24» информирует о значимых событиях, отмечаемых 25 июля в России и в мире. В эту дату свой профессиональный праздник День сотрудника органов следствия отмечают все работники Следственного комитета, следственных подразделений МВД, ФСБ и других ведомств.
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