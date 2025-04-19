Советские войска взяли контроль над южным побережьем Штеттинской гавани

В ходе ожесточённых боёв под руководством маршала Советского Союза Рокоссовского, русские войска захватили ключевые позиции в провинции Мекленбург, освободив южное побережье Штеттинской гавани от немецких войск.
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