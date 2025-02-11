На сборе СК «Астрахань» активно играет и пополняет состав

В команде «горожан» уже шестеро новичков. Находящийся на тренировочном сборе в Кабардинке СК «Астрахань», который выступает в дивизионе Б Второй лиги, интенсивно занимается в игровом и техническом плане и уже провел первых два спарринга.
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