Мировые лидеры о новом премьер-министре Великобритании

Международные лидеры и официальные лица поздравляют Кира Стармера с «исторической победой на выборах» после того, как его оппозиционная левоцентристская Лейбористская партия одержала убедительную победу на всеобщих выборах.
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