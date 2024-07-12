Интрига года. СВО закончится в 2024 году победой РФ? Что за тайный план по Украине Орбан представил Путину, Зеленскому и Си

Natalija Osminina А физическое уничтожение- это поход СВО до Львова?)) Так это невозможно. Неужели непонятно, что опасна НЕ ТЕРРИТОРИЯ!! А люди, живущие на этой территории. А к зиме украинцы с нее уйдут в Европу. Потому что будет невозможно выжить при отсутствии воды, хлеба, газа , света и пр. Для этого Россия и уничтожает энергоструктуру Украины. И она это делает для того, чтобы голубая мечта Запада -повесить на шею России разрушенную Украину не осуществилась. Неужели непонятно???

BV Boris Voronin Для ПОЛНОЙ остановки военных действий в хохляндии НУЖНО: 1). разрушить Бескидский тоннель... - это ПЕРВОЕ предупреждение серьёзных намерений!!! НЕПОНИМАЮТ... Тогда - ЛИКВИДИРОВАТЬ государственность Украины НАВСЕГДА!!! Снова НЕ ПОНИМАЮТ, ну тогда: 3). ПОЛНОСТЬЮ вывести из строя ВСЕ подводные кабели связи между США и Британией!!! И это совершенно справедливое возмездие и удар по соплям США и Британии за разрушение Северного Потока 2... И... доллар РУХНЕТ НАВСЕДА!!! 4). Гейропу станет НЕЙТРАЛЬНОЙ и на этой территории НАВСЕГДА запретить размещение ядерного оружия!!! США сегодня страна совершенно бессильная, авианосцы - это дорогие ржавые корыта и вывести их из строя могут даже недостаточно развитые в военной отношении страны (хуситы чуть не потопили один из авианосцев "великой" страны....).