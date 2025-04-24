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Дубайский шоколад проверят на фальсификат и опасные компоненты

Дубайский шоколад проверят на фальсификат и опасные компоненты

В России повсеместно стал продаваться мегапопулярный и относительно дешевый дубайский шоколад. Как отмечается в эксклюзивном материале «Известий», глава Общественной потребительской инициативы (ОПИ), возглавляющий также общественный совет при Роспотребнадзоре, Олег Павлов обратился в госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции и Роспотребнадзор с просьбой пресечь реализацию и изъять из оборота данный товар.

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