В Южном Тушине открылась выставка картин художников-фронтовиков

В галерее “Тушино” открылась выставка «Я люблю тебя, жизнь!», посвящённая 80-летию Победы. Гости увидят картины художников-участников Великой Отечественной войны, которые, несмотря на то, что прошли через все ее ужасы, не потеряли способность видеть мир прекрасным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии