В Южном Тушине открылась выставка картин художников-фронтовиков

В галерее “Тушино” открылась выставка «Я люблю тебя, жизнь!», посвящённая 80-летию Победы. Гости увидят картины художников-участников Великой Отечественной войны, которые, несмотря на то, что прошли через все ее ужасы, не потеряли способность видеть мир прекрасным.