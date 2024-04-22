Морпехи ВС России подняли над Новомихайловкой флаги России, Сахалина и «Тигра»

Российские военнослужащие выбили подразделения Вооруженных сил Украины из села Новомихайловка в ДНР. Они установили флаги России, Сахалинской области, штурмовой бригады и добровольческого отряда в знак освобождения населенного пункта, сообщил медиахолдинг АСТВ.
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