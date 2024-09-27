Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

72 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tolip
    Гнать надо этих ждунов гавноедов..В Крыму задержан ...
  • Владимир Моргунов
    ЧТОБЫ ХОХЛЫ ТАМ НЕ ПОТРЕЯЛИ, НО ТО ЧТО "ЭФФЕКТ" КОЛОССАЛЬНЫЙ-ОНИ ПОИМЕЛИ...МОЖНО НАПИСАТЬ МНОГОСТРАНИЧНЫЙ ТЕКСТ..Константинов: уда...
  • StarPer
    "Крымские мастера создают РЭБы и анализаторы частот для бойцов в зоне СВО", а ВПК курит в сторонке.Крымские мастера ...

В Симферополе высадят 5 тысяч кустов хризантем

В Симферополе высадят 5 тысяч кустов хризантем

На этой неделе сотрудники МБУ «Зеленхоз» Симферополя приступили к высадке хризантем. Как сообщила корреспонденту "Крымской газеты" заместитель директора МБУ «Зеленхоз» Мария Бороненко, в этом сезоне планируется разместить в придорожных кашпо и на клумбах около 5 тысяч кустов хризантем сорта «мультифлора».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх