В Симферополе высадят 5 тысяч кустов хризантем

На этой неделе сотрудники МБУ «Зеленхоз» Симферополя приступили к высадке хризантем. Как сообщила корреспонденту "Крымской газеты" заместитель директора МБУ «Зеленхоз» Мария Бороненко, в этом сезоне планируется разместить в придорожных кашпо и на клумбах около 5 тысяч кустов хризантем сорта «мультифлора».
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