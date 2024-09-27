В Симферополе высадят 5 тысяч кустов хризантем

На этой неделе сотрудники МБУ «Зеленхоз» Симферополя приступили к высадке хризантем. Как сообщила корреспонденту "Крымской газеты" заместитель директора МБУ «Зеленхоз» Мария Бороненко, в этом сезоне планируется разместить в придорожных кашпо и на клумбах около 5 тысяч кустов хризантем сорта «мультифлора».