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Царьград

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Замгендиректора ЦНИИмаш обвинён в хищении более 100 млн рублей

Замгендиректора ЦНИИмаш обвинён в хищении более 100 млн рублей

Заместителя гендиректора ЦНИИмаш Ивана Юдакова и предпринимателя Михаила Шторма обвиняют в хищении более 100 млн рублей у "Роскосмоса".

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