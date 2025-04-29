В России готовят реформу предоставления убежища

В России подготовили законопроект, которые изменит процедуру предоставления убежища. Документ вводит четыре возможности для граждан другого государства (или людей без гражданства) получить защиту у РФ: получение статуса беженца, временного убежища, политического убежища, временной защиты.
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