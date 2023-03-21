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Как оплачивать покупки и подписки с помощью Android-смартфонов в 2023 году

Как оплачивать покупки и подписки с помощью Android-смартфонов в 2023 году

В марте 2022 года на территории России перестал работать платежный сервис Google Pay, с помощью которого большая часть пользователей смартфонов под управлением Android оплачивала свои покупки в интернете, в Google Play, а также в обычных магазинах.

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