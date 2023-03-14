Наконец-то объявлена цена на ТОGG – первый электрокар Турции

Турецкий бренд ТОGG вот уже несколько лет разрабатывает электромобиль собственного производства. Для пилотного проекта выбрали кроссовер, но обещают, что в самом ближайшем времени будет запущен в серийное производство и седан.
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