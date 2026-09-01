«Краснодар» вырвал победу в серии пенальти и вышел в лидеры не только в чемпионате, но и Кубке России

«Краснодар» очень практично проводит этот сезон. С трудом и скрипом он берет очки в чемпионате. Причем получается это у него безошибочно: 18 очков после шести туров – это чемпионский старт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым