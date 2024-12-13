Никита Кологривый обошел Леонардо Ди Каприо по популярности

Известие уже вызвало бурное обсуждение среди поклонников отечественного кино. Рейтинг был составлен на основе анализа кликов пользователей, что подчеркивает растущую популярность Кологривого в российском кинематографе.
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